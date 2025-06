Bolsonaro presta longo depoimento no STF pelas investigações de tentativa de golpe de Estado

O ex-presidente Jair Bolsonaro prestou um longo depoimento nesta terça-feira (10), no Supremo Tribunal Federal, em mais uma fase das investigações sobre uma tentativa de golpe de Estado. Interrogado pelo ministro Alexandre de Moraes, Bolsonaro negou qualquer movimentação para se manter no poder, mesmo com a derrota nas urnas em 2022. Sobre os atos de 8 de janeiro de 2023, em Brasília, o ex-presidente diz que não houve tentativa de golpe, que as ações não preenchem os requisitos de um golpe.



