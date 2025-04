Bolsonaro tem quadro estável após passar por cirurgia de 12 horas

O ex-presidente Jair Bolsonaro se recupera da cirurgia realizada neste domingo em Brasília . O procedimento durou 12 horas e, segundo os médicos, correu bem. De acordo com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, o estado clínico dele é estável e sem dor. Ele está recebendo suporte clínico, nutricional e de prevenção contra infecções. Jair Bolsonaro passou mal no Rio Grande do Norte devido a uma obstrução intestinal, causada por uma dobra no intestino delgado relacionada à facada que ele sofreu na campanha eleitoral de 2018.



