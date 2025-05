Bombeiros fazem buscas por corpo de mulher assassinada pelo ex-marido em São Paulo

As buscas pelo corpo de Amanda Caroline de Almeida, de 32 anos, foram retomadas, no limite entre as cidades de Barueri e Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo. Segundo os bombeiros, a área está sendo mapeada com o apoio de drones. A Polícia Civil realizou uma segunda perícia no carro em que o corpo teria sido transportado. O caso é investigado como feminicídio e ocultação de cadáver. O ex-marido de Amanda, Carlos Eduardo Ribeiro, de 36 anos, confessou o crime. Ele e o irmão foram flagrados por câmeras levando um saco compatível com um corpo até o porta-malas do carro. Os dois estão presos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!