Bombeiros levam mais de 24 horas para controlar incêndio em duas fábricas em Manaus (AM)

Bombeiros levaram mais de 24 horas para controlar um incêndio de grandes proporções em duas fábricas de Manaus (AM). O fogo teve início às 12h de terça-feira (5). Quase 150 militares atuaram no combate às chamas. Testemunhas contaram que faíscas de solda caíram em um produto químico em uma linha de produção de caminhões de pequeno porte. Rapidamente, o incêndio se espalhou e alcançou uma segunda fábrica, que atua na reciclagem de plásticos. Os danos causados ainda não foram calculados. Uma mulher que está grávida foi levada ao hospital com ferimentos leves.



