Bombeiros procuram adolescente que sumiu no mar em praia de Salvador (BA)

Em Salvador (BA), os bombeiros buscam por um adolescente de 15 anos que desapareceu ao entrar no mar, em uma praia. As equipes de resgate estão há mais de 24 horas tentando localizar o adolescente Cauã André Ribeiro, de 15 anos. Ele e duas amigas entraram no mar da praia de Stella Maris, ontem (20), quando foram arrastados por uma forte correnteza. As jovens conseguiram ser resgatadas com vida, mas Cauã não foi mais visto.