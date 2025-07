Bombeiros tentam conter incêndio florestal que atinge o Grand Canyon há dez dias nos EUA

Bombeiros tentam conter um incêndio florestal que atinge o Grand Canyon, no Arizona (EUA). O fogo começou há 10 dias. As chamas se alastram rapidamente por conta das fortes rajadas de vento, altas temperaturas e baixa umidade. O incêndio já destruiu construções históricas, além de um hotel e alojamento.



