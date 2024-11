Botafogo empata com Atlético-MG e vê Palmeiras se aproximar mais da liderança

Pelo Brasileirão, o Flamengo venceu o Cuiabá por 2x1 na Arena Pantanal. O líder Botafogo, por sua vez, empatou sem gols com o Atlético-MG fora de casa e viu a diferença para o Palmeiras cair para dois pontos. Em Salvador, o Palmeiras saiu perdendo do Bahia, mas conseguiu a virada com direito a intervenção do VAR. No fim, o Verdão venceu o Tricolor de Aço por 2x1. O São Paulo, sexto colocado, empatou com o Red Bull Bragantino por 1x1, resultado que mantém o Massa Bruta na zona de rebaixamento.