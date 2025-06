Botafogo vence Ceará na despedida da equipe antes da disputa do Mundial de Clubes

No Campeonato Brasileiro o Botafogo venceu o Ceará na despedida da equipe antes da disputa do mundial de clubes. O atual campeão brasileiro abriu o marcador com Mastriani. Pedro Raul descontou para o Ceará no segundo tempo. O Botafogo voltou a frente no placar com Alex Telles, de pênalti. Marlon Freitas fez o terceiro e novamente Pedro Raul descontou para o Ceará. Final 3 a 2.



