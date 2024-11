Botafogo vence Palmeiras em confronto direto pela liderança e retoma lugar no topo

O Palmeiras dormiu na liderança do Brasileirão no fim de semana, mas nesta terça (26), o Botafogo enfrentou o Verdão diretamente e retomou seu lugar no topo após a vitória por 3x1. Faltam apenas duas rodadas para o fim, mas tanto Botafogo quanto Palmeiras mantém a batalha pelo título acesa. Agora, as atenções do Fogão estão voltadas para a Libertadores; neste sábado, o alvinegro carioca enfrenta o Atlético-MG na decisão do torneio continental.