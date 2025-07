Braço direito de líder do PCC é preso no Mato Grosso

Foi preso no Mato Grosso um dos principais integrantes do PCC, que estava foragido há nove anos. Ricardo Batista Ambrózio foi detido pela Polícia Civil no município de Várzea Grande. Segundo as investigações, gravações telefônicas demonstram que ele atuava como elo entre a alta cúpula da facção e os demais integrantes. Foram apreendidos três veículos, uma arma de fogo, documentos falsos e celulares. Ricardo estava foragido desde 2016, quando foi condenado a 16 anos de prisão pelos crimes de associação criminosa e associação para o tráfico de drogas. br>

