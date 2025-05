Bradesco registra lucro acima dos R$ 5 bilhões no primeiro trimestre do ano

O banco Bradesco apresentou o resultado do balanço do primeiro trimestre de 2025. Nos primeiros três meses do ano, o banco registrou lucro líquido recorrente de R$ 5,8 bilhões, crescimento de quase 40% em relação ao mesmo período do ano passado, e 8,6% maior que o do trimestre anterior. O retorno sobre o patrimônio líquido médio do Bradesco, que mede a rentabilidade da empresa utilizando o patrimônio líquido como base, chegou a 14,4%.



