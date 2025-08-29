Brasil alcança marca de 213 milhões de habitantes, segundo IBGE

O Brasil alcançou a marca de 213 milhões de habitantes. Os números foram divulgados pelo IBGE. O estado de São Paulo concentra a maior população com mais de 46 milhões, seguido por Minas Gerais e Rio de Janeiro. As 26 capitais estaduais e a capital federal Brasília concentram 49,3 milhões habitantes, quase um quarto da população total. A pesquisa também revela que o número de municípios brasileiros subiu para 5.571, com a criação de Boa Esperança do Norte, no Mato Grosso. Esses dados são fundamentais para orientar políticas públicas, investimentos e ações sociais em todo o território brasileiro.



