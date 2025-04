Brasil começa a exigir visto para cidadãos dos EUA, Canadá e Austrália

A partir de quinta-feira (10), cidadãos dos Estados Unidos, Canadá e Austrália voltarão a necessitar de visto para ingressar no Brasil. O Itamaraty informou que essa decisão se fundamenta no princípio da reciprocidade. Como esses países não isentam brasileiros de visto, o Brasil adotou a mesma medida. Um projeto que visa suspender essa exigência foi aprovado no Senado em março e aguarda análise na Câmara dos Deputados.



