Brasil conquista 18 prêmios no segundo dia do Festival de Cannes

No segundo dia do Festival de Cannes, o mais importante da publicidade internacional, o Brasil conquistou 18 prêmios. Entre eles, um Leão de Bronze por uma ação com a RICtv, afiliada da RECORD em Curitiba. O autor do best-seller "The Coming Wave", em português “A Onda que Está Chegando", Mustafa Suleyman, destacou que a inteligência artificial não é o fim da criação, mas o começo de uma nova era. Debates como esse mostram que, mais do que um palco de prêmios, o Cannes Lions é também um laboratório de ideias. Confira a reportagem!



