Brasil cria quase 150 mil vagas de emprego com carteira assinada em maio

O governo federal divulgou, nesta segunda-feira (30), os números do mercado de trabalho formal referentes ao mês de maio. O saldo foi positivo, com quase 149 mil vagas com carteira assinada. Os dados foram apresentados pelo Ministério do Trabalho, com base nas informações do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). Os setores que mais contribuíram para a criação de empregos formais nas cinco regiões do país foram os de serviços, agropecuária e construção.



