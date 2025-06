Brasil e Equador empatam em 0 a 0 na noite de estreia de Ancelotti

Brasil e Equador empataram em 0 a 0 pelas eliminatórias da Copa do Mundo. A partida marcou a estreia do técnico italiano Carlo Ancelotti, que elogiou o sistema defensivo da seleção. Ele também apontou o que precisa melhorar e fez um balanço do jogo. Confira.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!