Brasil é o quinto país mais feliz do mundo, aponta pesquisa

Uma pesquisa divulgada na noite desta terça (18) revela que o Brasil é o quinto país mais feliz do mundo. 55% dos entrevistados brasileiros disseram se considerar "felizes". 24% afirmaram ser "extremamente felizes". No ranking geral, o país só perde para Índia, Noruega, México e Indonésia. Países como Hungria, Turquia e Coréia do Sul estão no topo da lista dos mais infelizes. O levantamento foi feito com 30 nações. Confira os detalhes.



