Brasil é reconhecido como país livre de febre aftosa sem vacinação

A Organização Mundial de Saúde Animal reconheceu nesta quinta-feira (29), em Paris, que o Brasil é um país livre de febre aftosa sem vacinação. Uma comitiva brasileira acompanhou o anúncio na França. Para o presidente da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, João Martins, o reconhecimento do Brasil livre de febre aftosa sem vacinação é uma conquista histórica, resultado de anos de esforços do setor.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!