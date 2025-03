Brasil e União Europeia firmam acordo para combater crime organizado

O Brasil e a União Europeia assinaram um acordo de parceria para trocar informações e investigações no combate ao crime organizado. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, formalizou o documento em Bruxelas, na Bélgica. O acordo visa facilitar a colaboração entre a Polícia Federal e a Europol na luta contra crimes como tráfico de drogas e pessoas. Um canal seguro de comunicação será estabelecido entre as autoridades dos dois blocos.



