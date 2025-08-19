Brasil envia aos EUA resposta em defesa ao pix e afirma que não adota práticas desleais de comércio

O Brasil enviou aos Estados Unidos uma resposta defendendo o pix e afirmando que não adota práticas desleais de comércio. O governo brasileiro disse que não possui políticas discriminatórias, injustificáveis ou restritivas ao comércio americano. Na resposta encaminhada ao escritório do representante comercial dos Estados Unidos, o Brasil defende que não há base jurídica ou factual para a imposição de sanções e reafirmou que cumpre normas multilaterais e que os americanos têm superávit histórico no comércio bilateral. Em julho, os Estados Unidos começaram uma investigação apontando que as políticas brasileiras prejudicam empresas americanas em áreas como sistemas de pagamento digital, etanol e propriedade intelectual.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!