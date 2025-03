Brasil inaugura escritório da ONU Turismo e se torna o 3º país do mundo a contar com a representação

Depois da Espanha e da Arábia Saudita, o Brasil é o terceiro país do mundo a contar com um escritório da ONU Turismo. A representação das Nações Unidas vai funcionar no Rio de Janeiro e foi inaugurada nesta sexta-feira (7). A primeira unidade das Américas e do Caribe dará visibilidade internacional para desenvolver o turismo no Brasil. A cerimônia de abertura foi na Casa França-Brasil e contou com a presença de comitivas internacionais. Para este ano, o Rio espera um estímulo ainda maior no setor, com o show da cantora Lady Gaga, na praia de Copacabana, e a reunião da cúpula do BRICS.



