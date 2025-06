Brasil leva prêmio máximo no maior festival de publicidade do mundo

Começou nesta segunda-feira (16) em Cannes, na França, o maior festival de publicidade do mundo. As agências brasileiras conquistaram neste primeiro dia 19 leões, sendo três ouros, seis pratas e dez bronzes. E o Brasil ainda levou o Grand Prix, o prêmio máximo do festival. É o segundo país com mais campanhas publicitárias inscritas, atrás apenas dos Estados Unidos.



