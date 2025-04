Brasil registra 570 denúncias de violência infantil na internet no primeiro trimestre de 2025

Nos primeiros três meses de 2025, foram registradas 570 denúncias de violência infantil na internet — um aumento de 44 casos em relação ao mesmo período de 2024. Apesar do número elevado, a situação pode ser mais grave: uma única denúncia pode relatar mais de um tipo de violação contra crianças e adolescentes, o que faz com que o total de ocorrências relacionadas à violência infantil seja ainda maior.



