Brasil registra mais de 20 mortes por dengue em 2025, a maioria em SP

Em 2025, o Brasil registrou 21 mortes por dengue. No estado de São Paulo foram contabilizadas 14 dessas mortes e cerca de 139 mil casos prováveis da doença. O Ministério da Saúde informou que 37 municípios estão em estado de alerta. A campanha de vacinação é direcionada a crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, mas a procura tem sido baixa. As autoridades pedem atenção ao acúmulo de água parada para evitar a proliferação do mosquito transmissor.