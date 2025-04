Brasil vê oportunidade na guerra comercial entre China e EUA para aumentar exportações de carne

O Brasil quer aproveitar a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China para aumentar as exportações de carne para o país asiático. No ano passado, as exportações de carne bovina do Brasil cresceram 26%, alcançando 2,89 milhões de toneladas, o maior volume já registrado pelo setor. Segundo dados da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, a China foi o principal destino da carne bovina brasileira em 2024, com 1,33 milhão de toneladas exportadas, gerando um faturamento de US$ 6 bilhões.



