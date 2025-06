Brasil vence o Paraguai por 1 a 0 e garante vaga na Copa do Mundo de 2026

O Brasil garantiu vaga na Copa do Mundo do ano que vem depois de vencer o Paraguai pelas eliminatórias. A festa aconteceu antes, durante e depois do jogo, que terminou em 1 a 0. Antes porque foi aniversário de Carlo Ancelotti, que fez 66 anos. O aniversariante escalou um time super ofensivo com quatro atacantes. Com isso foi uma pressão enorme do Brasil em cima da defesa do Paraguai. O gol brasileiro veio no final do primeiro tempo, com Vini Jr completando a boa jogada de Matheus Cunha.



