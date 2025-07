Brasil volta a aparecer entre os países com mais crianças não vacinadas no mundo

O Brasil voltou a aparecer entre os países com mais crianças não vacinadas no mundo. É o que mostram dados da Unicef e da Organização Mundial da Saúde. Em 2023, o Brasil tinha saído da lista, mas voltou a aparecer, agora na 17ª posição, em um ranking de 20 nações. O número de crianças sem nenhuma vacina passou de 103 mil para 229 mil em apenas um ano.



