Brasileira que caiu de trilha na Indonésia segue sem resgate há mais de 72 horas

A brasileira Juliana Marins, de 26 anos, que caiu durante uma trilha em um vulcão na Indonésia, segue à espera de resgate. Segundo o Parque Nacional do Monte Rinjani, um drone conseguiu localizar a vítima. As buscas já duram três dias. A publicitária está sem água, comida e agasalho. Duas equipes tentam chegar até ela, mas o local é de difícil acesso e as condições climáticas prejudicam o trabalho. Como lá já anoiteceu, o resgate foi interrompido e deve ser retomado na terça-feira (24) de manhã.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!