Brasileira que caiu em trilha morre na Indonésia

A brasileira Juliana Marins, que caiu durante uma trilha em um vulcão na Indonésia, morreu nesta terça (24). A publicitária, de 26 anos, não resistiu à espera por socorro. O corpo dela foi localizado no quarto dia de buscas, por uma das equipes que desceram pela encosta da região conhecida como Cemara Tunggal entre 2.603 metros de altitude. Na última sexta-feira (20), Juliana caiu em uma ribanceira, em um trecho perigoso quando fazia trilha no Monte Rinjani e desde então, ficou sem água, comida e agasalho; e as condições climáticas dificultaram o trabalho de resgate.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!