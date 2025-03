Briga após título do Corinthians deixa cinco feridos em tiroteio em Guarujá (SP)

Cinco pessoas ficaram feridas em um tiroteio durante a comemoração do título do Corinthians no litoral de São Paulo. O incidente ocorreu na frente de uma adega em Guarujá. Um homem atirou em direção a uma pessoa, que reagiu e iniciou a troca de tiros. Quatro das vítimas permanecem internadas. A polícia investiga o caso como tentativa de homicídio, e ainda não houve prisões.



