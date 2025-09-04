Logo R7.com
Bruno Henrique é julgado por suposta manipulação de cartão para favorecer apostadores

Ele teria tomado um cartão amarelo, de propósito, no jogo entre Flamengo e Santos, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro de 2023

Boletim JR 24H|Do R7

O atacante Bruno Henrique, do Flamengo, está sendo julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Ele teria tomado um cartão amarelo de propósito no jogo entre Flamengo e Santos, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro de 2023. Segundo a Polícia Federal, o objetivo era favorecer apostadores. Durante a sessão, Bruno Henrique se pronunciou e reafirmou a própria inocência. Se condenado pelo STJD, o jogador pode ser suspenso do futebol por até dois anos.

