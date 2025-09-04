Bruno Henrique é julgado por suposta manipulação de cartão para favorecer apostadores

O atacante Bruno Henrique, do Flamengo, está sendo julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Ele teria tomado um cartão amarelo de propósito no jogo entre Flamengo e Santos, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro de 2023. Segundo a Polícia Federal, o objetivo era favorecer apostadores. Durante a sessão, Bruno Henrique se pronunciou e reafirmou a própria inocência. Se condenado pelo STJD, o jogador pode ser suspenso do futebol por até dois anos.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!