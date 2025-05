BTG Pactual anuncia a compra de uma série de ativos do controlador do Banco Master

O BTG Pactual anunciou a compra de uma série de ativos de Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master. O banco informou que a operação foi realizada com o acompanhamento do Banco Central e do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. O BTG comunicou ao mercado que a operação não inclui participação no Banco Master ou em empresas ligadas à instituição financeira. Os ativos comprados pertenciam pessoalmente a Vorcaro, controlador do master.



