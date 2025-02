As buscas pelos corpos das vítimas do acidente aéreo entre um helicóptero militar e um avião comercial continuam no rio Potomac, nos EUA. Autoridades americanas afirmaram que o frio, o vento e as placas de gelo que se formaram na água por causa das temperaturas baixas dificultam o resgate. Até agora, 30 corpos foram retirados do rio.