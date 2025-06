Buscas por brasileira que caiu em vulcão da Indonésia são retomadas

Foram retomadas, agora há pouco, as buscas pela brasileira Juliana Marins, que caiu em um vulcão na Indonésia. Já é manhã de terça-feira (24) por lá e as imagens cedidas pela família de Juliana mostram a movimentação no parque. Segundo a irmã dela, a tentativa de resgate deve envolver um helicóptero.



