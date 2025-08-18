Buscas por desaparecidos em áreas atingidas por enchentes são retomadas no Paquistão

No Paquistão, as buscas por desaparecidos nas áreas atingidas pelas enchentes foram retomadas. A volta dos trabalhos de resgate ocorreu depois das chuvas intensas darem uma trégua nesta segunda-feira (18). Mais de 300 mortes já foram confirmadas desde sexta-feira (15), quando enchentes repentinas atingiram distritos no norte do país. As fortes chuvas provocaram ainda deslizamentos de terra e de pedras, que destruíram casas, prédios, veículos e outros bens. A chamada ‘temporada de monções’, marcada por chuvas torrenciais e enchentes, deve continuar até o início de setembro. Desde junho, mais de 650 pessoas morreram no país por causa do fenômeno



