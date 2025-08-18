Buscas por desaparecidos em áreas atingidas por enchentes são retomadas no Paquistão
Mais de 300 mortes já foram confirmadas
No Paquistão, as buscas por desaparecidos nas áreas atingidas pelas enchentes foram retomadas. A volta dos trabalhos de resgate ocorreu depois das chuvas intensas darem uma trégua nesta segunda-feira (18). Mais de 300 mortes já foram confirmadas desde sexta-feira (15), quando enchentes repentinas atingiram distritos no norte do país. As fortes chuvas provocaram ainda deslizamentos de terra e de pedras, que destruíram casas, prédios, veículos e outros bens. A chamada ‘temporada de monções’, marcada por chuvas torrenciais e enchentes, deve continuar até o início de setembro. Desde junho, mais de 650 pessoas morreram no país por causa do fenômeno
