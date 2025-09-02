Buscas por sobreviventes de terremoto continuam no Afeganistão

Mais de 1.400 mortes foram confirmadas no terremoto que atingiu o Afeganistão na segunda-feira (1°). O trabalho de busca por sobreviventes continua nesta terça-feira (2). O terremoto de magnitude seis, em uma escala que vai até 10, atingiu vilarejos, destruiu casas e deixou mais de três mil feridos. Com as estradas bloqueadas, equipes de resgate usam helicópteros para chegar às áreas mais isoladas. A ONU enviou ajuda humanitária, enquanto o governo afegão, comandado pelo Talibã, pediu apoio internacional para a reconstrução das áreas atingidas.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!