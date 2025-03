Calor provoca aumento na procura por unidades de saúde no Rio de Janeiro

No Rio de Janeiro, os dias de calor deixaram as praias lotadas, mas também provocaram um aumento na procura por unidades de saúde. Na capital, só em fevereiro, o número de atendimentos do SAMU relacionados ao calor passou dos 16 mil. Com temperaturas em torno de 30°C e sensação térmica acima de 40°C, o banho de mar pode ser uma alternativa para se refrescar, mas a exposição exagerada ao sol tem riscos. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, no último mês foram mais de 4 mil atendimentos, a maioria por desidratação. Crianças e idosos são os mais vulneráveis. Nesta terça-feira (4), o calor no Rio voltou ao ‘estágio 1’, ou seja, sem o risco de temperaturas muito elevadas.



