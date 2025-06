Câmara aprova aumento de punição para quem provoca incêndios florestais

A Câmara aprovou um projeto que altera as penas para quem provoca incêndios em florestas e outras vegetações. A nova pena varia de três a seis anos de reclusão, além da aplicação de multa. O responsável também ficará proibido de firmar contratos com o poder público por cinco anos. O projeto ainda precisa ser analisado pelo Senado.



