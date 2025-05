Câmara aprova projeto que aumenta número de deputados federais

A Câmara dos Deputados aprovou, agora à noite (06), o projeto que aumenta o número de deputados federais. O projeto prevê um aumento de 18 vagas de deputado federal a partir das eleições de 2026. Com isso, a Câmara passaria de 513 para 531 deputados. A proposta prevê uma atualização na quantidade de parlamentares a cada quatro anos de acordo com os dados do censo. A direção-geral da câmara calcula um impacto anual de quase R$ 65 milhões.



