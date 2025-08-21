Logo R7.com
Câmara aprova urgência para projeto que isenta IR de quem ganha até R$ 5 mil

A equipe econômica do governo calcula um custo de quase R$ 26 bilhões com o aumento da faixa de isenção

Boletim JR 24H|Do R7

A Câmara aprovou, nesta quinta-feira (21), a urgência para acelerar a análise do projeto de lei que isenta o Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês. A proposta aumenta a faixa do desconto de R$ 7 mil para R$ 7,35 mil. O governo quer que a votação aconteça na próxima semana. O presidente da Câmara, Hugo Motta, deve levar o texto para discussão na reunião de líderes, na próxima terça-feira (26). A equipe econômica do governo calcula um custo de quase R$ 26 bilhões com o aumento da faixa de isenção.

