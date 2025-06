Câmara aprova urgência para votar projeto que suspende o aumento do IOF

A Câmara dos Deputados aprovou a urgência para votar o projeto que suspende o aumento do IOF. A votação foi rápida. O requerimento de urgência foi aprovado com os votos de 346 deputados; 97 foram contra. A maioria dos parlamentares votou de forma remota. Agora, o projeto vai ao Plenário e os deputados vão decidir se derrubam o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras, sem a necessidade de passar por comissões especiais. A expectativa é de que essa votação ocorra na semana que vem.



