Câmara deve votar urgência em pacote antifraude no INSS

As fraudes envolvendo descontos não autorizados no INSS continuam a ser pauta no Congresso Nacional. O presidente da Câmara, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou que dará prioridade aos projetos que visam combater essas fraudes, permitindo que sejam analisados diretamente no plenário. No Senado, a oposição quer se encontrar com o presidente Davi Alcolumbre para discutir a formação de uma Comissão Parlamentar mista de inquérito para investigar o caso.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!