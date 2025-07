Câmara dos Deputados aprova PEC de renegociação da dívida dos municípios

A Câmara dos Deputados acaba de aprovar a PEC da renegociação da dívida dos municípios que também tirou do teto de gastos o pagamento de precatórios. A proposta de emenda à constituição tira do teto de gastos as despesas do governo com precatórios, que são dívidas decorrentes de decisões judiciais. O STF autorizou o pagamento fora do teto só até o ano que vem. Então os deputados correram para criar uma forma para os pagamentos dos precatórios voltarem aos poucos para o teto de gastos. 10% a cada ano até 2036. A PEC também refinancia as dívidas de estados e municípios com a União.



