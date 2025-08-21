Câmara dos Deputados aprova projeto de combate à adultização de menores na internet

A Câmara dos Deputados aprovou um projeto que visa combater a adultização de menores na internet. O texto retornará ao Senado após alterações realizadas pelos deputados. A proposta impõe obrigações às empresas do setor tecnológico em relação à remoção de conteúdos considerados abusivos para crianças e adolescentes. As empresas poderão enfrentar multas se não atenderem a essas determinações.



