Câmara pode votar urgência da Medida Provisória do IOF nesta segunda (16)

Alguns deputados manifestaram descontentamento com a medida provisória do governo que reduz o IOF (Impostos sobre Operações Financeiras), mas aumenta outros tributos. O Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, enviou o texto ao Congresso. A Câmara pode analisar neta segunda o pedido de urgência que pode acelerar a derrubada dessa medida provisória.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!