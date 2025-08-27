Câmera registra 4 acidentes com motos em 40 minutos em Osasco (SP)

Em apenas 40 minutos, uma câmera de segurança flagrou a queda de quatro motociclistas na manhã desta quarta-feira (27), em Osasco (SP). Os acidentes acontecem da mesma forma: os motociclistas tentam fazer a curva, mas derrapam no óleo que está na pista. Agentes do Departamento Municipal de Trânsito estiveram no local para orientar os motociclistas e espalhar pó de serra na rua para absorver o óleo.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!