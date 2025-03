Câmeras de reconhecimento facial ajudam a prender dez foragidos durante o Carnaval no RJ

Dez foragidos da Justiça foram presos no Rio de Janeiro com a ajuda de câmeras de reconhecimento facial durante o Carnaval. Todos os detidos, identificados pela Polícia Militar, tinham mandados de prisão em aberto. Um deles era procurado por homicídio e foi preso na região do sambódromo. As câmeras foram instaladas em 30 pontos que concentram muitos foliões. As imagens são transmitidas em tempo real para o centro de controle e, quando um suspeito é identificado, policiais são acionados para fazer a prisão.



