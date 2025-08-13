Câmeras do Smart Sampa ajudam GCM a prender assassino foragido logo após ordem de prisão

Em São Paulo, a Guarda Civil Metropolitana prendeu um assassino foragido, apenas quatro horas depois da expedição do mandado de prisão. Diego Henrique Rodrigues, condenado por homicídio qualificado pela Justiça de Minas Gerais, foi localizado com a ajuda das câmeras do sistema Smart Sampa. As imagens mostram o criminoso andando pelo centro da cidade, quando foi reconhecido. A GCM foi acionada e prendeu o foragido.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!