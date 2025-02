Caminhão derrama carga tóxica e bloqueia BR-116, em Curitiba (PR)

Um trecho da BR-116, em Curitiba (PR), está interditado há mais de 14 horas por causa de um acidente. Um caminhão derramou parte da carga com produto químico na pista, na altura do quilômetro 72 na região metropolitana de Curitiba. O material é altamente tóxico e se espalhou no asfalto. A polícia rodoviária federal interditou a rodovia e o bloqueio provocou um congestionamento de mais de 20 quilômetros. Equipes trabalham na remoção do produto, mas não há previsão para liberação das pistas.