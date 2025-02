Caminhão-tanque carregado com produto inflamável explode após acidente em rodovia no Paraná

Um caminhão-tanque carregado com produto inflamável explodiu após um acidente em uma rodovia do Paraná. Uma câmera de segurança gravou o momento em que ele atingiu outro veículo de carga. A explosão aconteceu logo depois da batida. O incêndio se espalhou e a fumaça tomou conta do local. Equipes do Corpo de Bombeiros foram chamadas para combater as chamas.